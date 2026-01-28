torino morta la 65enne ferita dal figlio con una pistola sparachiodi

È morta Luciana Cat-Berro, la donna di 65 anni ferita dal figlio con una pistola sparachiodi nella notte tra sabato e domenica a Torino. La donna era rimasta gravemente ferita e, nonostante i soccorsi, non ce l’ha fatta. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire i motivi di questa tragedia.

È morta Luciana Cat-Berro, la 65enne ferita dal figlio con una pistola sparachiodi nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio. La donna, ricoverata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, è deceduta nel tardo pomeriggio di ieri, a causa della gravità delle ferite riportate. L’aggressione era avvenuta nella sua abitazione a Caselle Torinese, in provincia di Torino. Il 40enne figlio della donna, Paolo Ferri, è stato arrestato dai Carabinieri di Venaria per tentato omicidio, accusa che diventa ora di omicidio. Il gesto al culmine di una lite. Dopo l’ennesima lite con la madre, l’uomo, titolare di un’azienda agricola, avrebbe afferrato una pistola sparachiodi e colpito la donna alla testa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

