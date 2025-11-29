Tacconi rivela | Spalletti può diventare uomo Juve mi ha detto questa cosa sulla squadra Con un po’ più di carattere si può rientrare per lo Scudetto

Tacconi, storico portiere della Juve, si è espresso così su Spalletti, il momento dei bianconeri e alcuni singoli. Le sue parole. Stefano Tacconi, storico portiere della Juventus, è tornato a parlare a La Gazzetta dello Sport del momento della sua ex squadra dopo aver incontrato i giocatori alla Continassa insieme agli altri campioni del mondo del 1985. Tra l'entusiasmo per la vittoria in Champions contro il Bodo Glimt e le difficoltà in campionato, Tacconi vede in Spalletti l'uomo giusto per riportare la Juve in alto. L'INCONTRO CON LA SQUADRA – «È stato bello rivedersi. Spalletti ha reso il momento piacevole dicendo ai suoi ragazzi che per far bene basterebbe prendere un quarto dei presenti che hanno vinto tutto nella storia della Juve.

