Sanremo 2026 annunciati i big | debutta Tommaso Paradiso torna Patty Pravo Fedez in coppia con Masini
Carlo Conti ha finalmente svelato i nomi dei trenta big che gareggeranno alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 sul palco del Teatro Ariston. L’annuncio è avvenuto poco fa durante l’edizione delle 13.30 del Tg1, confermando il format tradizionale che ogni anno tiene incollati milioni di italiani davanti alla televisione. Il conduttore e direttore artistico, alla guida della kermesse musicale per la quinta volta, ha presentato una lista che combina grandi ritorni, debutti assoluti e collaborazioni sorprendenti. Accanto ai trenta big in gara, parteciperanno anche quattro Nuove proposte, mantenendo viva la tradizione di dare spazio ai giovani talenti emergenti della scena musicale italiana. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Altre letture consigliate
È ufficiale. Questi i nomi dei Big in gara a Sanremo 2026 annunciati da Carlo Conti: Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez & Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samurai Jay Malika Ayane Luch - facebook.com Vai su Facebook
Oggi al Tg1 delle 13.30 verranno annunciati gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2026 Vai su X
Festival di Sanremo 2026: Carlo Conti svela i nomi dei Big in gara, la diretta - Festival di Sanremo 2026: annunciato l'elenco dei Big da Carlo Conti. Segnala donnaglamour.it
Sanremo 2026, i 30 cantanti in gara: i nomi dei big annunciati da Carlo Conti - Carlo Conti annuncia all'edizione del Tg1 delle 13:30 di domenica 30 novembre i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026 ... fanpage.it scrive
Sanremo 2026: annunciati i 26 Big in gara. Carlo Conti: “Una squadra fortissima e variegata” - Annunciati al Tg1 i 26 cantanti Big di Sanremo 2026: debutti attesi, grandi ritorni e coppie inedite tra i protagonisti del Festival ... Segnala msn.com