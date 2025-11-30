Carlo Conti ha finalmente svelato i nomi dei trenta big che gareggeranno alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 sul palco del Teatro Ariston. L’annuncio è avvenuto poco fa durante l’edizione delle 13.30 del Tg1, confermando il format tradizionale che ogni anno tiene incollati milioni di italiani davanti alla televisione. Il conduttore e direttore artistico, alla guida della kermesse musicale per la quinta volta, ha presentato una lista che combina grandi ritorni, debutti assoluti e collaborazioni sorprendenti. Accanto ai trenta big in gara, parteciperanno anche quattro Nuove proposte, mantenendo viva la tradizione di dare spazio ai giovani talenti emergenti della scena musicale italiana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sanremo 2026, annunciati i big: debutta Tommaso Paradiso, torna Patty Pravo, Fedez in coppia con Masini