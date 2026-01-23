Mio cugino Aba ucciso a scuola In alcuni Paesi c' è la cultura del coltello

La tragica perdita di Youssef Abanoub, conosciuto come Aba, a La Spezia, ha portato ancora una volta all’attenzione le problematiche legate alla violenza tra giovani. In alcuni Paesi, la cultura del coltello è ancora diffusa e rappresenta un rischio concreto per la sicurezza scolastica. È importante riflettere sulle cause e sulle strategie per prevenire simili tragedie e tutelare i ragazzi.

Proprio ieri la città di La Spezia ha dato l'ultimo saluto a Youssef Abanoub - da tutti chiamato semplicemente "Aba" - il giovane di 18 anni ucciso con una coltellata da un compagno di scuola. Il giovane si trovava all'interno dell'Istituto Professionale "Domenico Chiodo", un luogo in cui avrebbe dovuto sentirsi ed essere protetto, quando il 19enne Zouhair Atif lo ha colpito con un unico fendente al torace, decretando la sua morte. Sono stati giorni di rabbia, dolore e incredulità. Mentre le autorità competenti si occupano del brutale omicidio, l'opinione pubblica riflette sul problema sempre più imponente della criminalità e della violenza, specie fra i giovani stranieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Aba, l’autopsia: un solo colpo mortale. Intanto si prepara il funerale del ragazzo ucciso a scuolaL’autopsia di Aba Youssef, il ragazzo di 18 anni ucciso a scuola a La Spezia, si è conclusa con un esito che conferma un colpo mortale.

La Spezia, in migliaia per l’addio a Aba, ucciso a scuola dal coetaneo. Palloncini, lacrime e una città spezzata da dolore e chocA La Spezia, migliaia di persone si sono riunite per rendere l'ultimo saluto a Youssef Abanoub, conosciuto come Aba, tragicamente scomparso a 18 anni.

