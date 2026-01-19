Pugno duro contro consumo e spaccio di droga e stangate ai distributori automatici di bevande
Le autorità hanno intensificato i controlli nel centro storico e nelle zone della movida, utilizzando sia forze militari che personale in abiti civili. Questa operazione mira a contrastare il consumo e lo spaccio di droga, oltre a colpire i distributori automatici di bevande abusivi. Un intervento deciso per garantire maggiore sicurezza e tutela della comunità, attraverso un’azione mirata e costante nel tempo.
Hanno passato al setaccio il centro storico e i luoghi della movida, impiegando sia militari in divisa che personale in abiti civili per mimetizzarsi tra la folla del fine settimana. Nuovo tour de force dei carabinieri nel fine settimana. E' saltata fuori droga, ma sono stati anche stangati i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Capaccio Paestum al setaccio contro la vendita di alcol fuori orario: sequestrati 2 distributori automatici, sanzioni per un totale di 20mila euro
Leggi anche: Spaccio e consumo di droga sulle scalinate della stazione: "E' inacettabile"
