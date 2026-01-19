Pugno duro contro consumo e spaccio di droga e stangate ai distributori automatici di bevande

Le autorità hanno intensificato i controlli nel centro storico e nelle zone della movida, utilizzando sia forze militari che personale in abiti civili. Questa operazione mira a contrastare il consumo e lo spaccio di droga, oltre a colpire i distributori automatici di bevande abusivi. Un intervento deciso per garantire maggiore sicurezza e tutela della comunità, attraverso un’azione mirata e costante nel tempo.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.