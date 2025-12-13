Frattesi Juve lanciata la sfida a quel top club | l’Inter ha fissato il prezzo per il centrocampista che spinge per cambiare aria a gennaio Ultime

L'Inter ha stabilito il prezzo di Davide Frattesi, obiettivo della Juventus che spinge per portarlo a Torino a gennaio. Il centrocampista, desideroso di cambiare aria, rappresenta una delle principali priorità per i bianconeri. Nel frattempo, il Napoli si prepara a interferire nella trattativa, aumentando la sfida tra i principali club italiani interessati al talento nerazzurro.

Frattesi Juve, le ragioni che rendono il centrocampista dell’Inter la prima scelta in mediana e la strategia del Napoli per disturbare la trattativa. L’ipotesi di vedere Davide Frattesi con la maglia della Juventus non è soltanto una suggestione di mercato nata per riempire le pagine dei giornali, ma risponde a una precisa esigenza tattica manifestata dallo staff tecnico bianconero. Con Luciano Spalletti in panchina, la ricerca di un centrocampista con caratteristiche uniche di inserimento, corsa e capacità realizzativa è diventata prioritaria. Il tecnico di Certaldo conosce a memoria le doti del ragazzo, avendolo valorizzato al massimo in Nazionale, e lo considera l’elemento perfetto per completare il suo scacchiere. Juventusnews24.com

Juventus, Moretto: ‘Non ci sono contatti tra l’entourage di Frattesi e i bianconeri’ - L’esperto di mercato ha infatti chiarito che, al momento, non c’è alcuna trattativa in corso tra le parti: “Quindi insomma non ci sono contatti tra club, non ci sono contatti tra entourage Frattesi e ... it.blastingnews.com

Juventus, Ceccarini: ‘L’ultima idea è Frattesi, Vlahovic ha in mano il suo futuro’ - Già in passato la Juventus aveva sondato la possibilità di portarlo a Torino, ma il centrocampista aveva poi scelto di trasferirsi all’Inter. it.blastingnews.com

