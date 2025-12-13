Frattesi Juve lanciata la sfida a quel top club | l’Inter ha fissato il prezzo per il centrocampista che spinge per cambiare aria a gennaio Ultime

L'Inter ha stabilito il prezzo di Davide Frattesi, obiettivo della Juventus che spinge per portarlo a Torino a gennaio. Il centrocampista, desideroso di cambiare aria, rappresenta una delle principali priorità per i bianconeri. Nel frattempo, il Napoli si prepara a interferire nella trattativa, aumentando la sfida tra i principali club italiani interessati al talento nerazzurro.

Frattesi Juve, le ragioni che rendono il centrocampista dell’Inter la prima scelta in mediana e la strategia del Napoli per disturbare la trattativa. L’ipotesi di vedere  Davide Frattesi  con la maglia della  Juventus  non è soltanto una suggestione di mercato nata per riempire le pagine dei giornali, ma risponde a una precisa esigenza tattica manifestata dallo staff tecnico bianconero. Con  Luciano Spalletti  in panchina, la ricerca di un centrocampista con caratteristiche uniche di inserimento, corsa e capacità realizzativa è diventata prioritaria. Il tecnico di Certaldo conosce a memoria le doti del ragazzo, avendolo valorizzato al massimo in  Nazionale, e lo considera l’elemento perfetto per completare il suo scacchiere. Juventusnews24.com

