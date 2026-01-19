Un club di Serie A ha manifestato interesse per Tiozzo, giovane talento nato nel 2008. La trattativa potrebbe rappresentare un’opportunità importante per il calciomercato della Juventus e delle altre squadre coinvolte. Di seguito, tutti i dettagli sulla situazione e sui possibili sviluppi riguardanti questa operazione.

sul possibile avvicendamento di mercato. Il Genoa conferma la sua storica attenzione verso i migliori talenti del panorama giovanile italiano, mettendo nel mirino uno dei profili più interessanti del vivaio della Juventus: il centrocampista classe 2008 Marco Tiozzo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club ligure avrebbe già avviato i primi sondaggi per il giovanissimo mediano, attualmente in forza alla formazione Primavera bianconera (15 presenze complessive condite da 5 gol e 2 assist). Tiozzo si è distinto negli ultimi mesi per una notevole visione di gioco e una fisicità già strutturata, doti che gli hanno permesso di diventare un punto fermo anche nelle selezioni nazionali giovanili azzurre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: un club di Serie A ha messo gli occhi sul 2008 Tiozzo. Tutti i dettagli

Leggi anche: Mercato Cagliari, un club di Serie A ha messo nel mirino tre giocatori rossoblù! Ecco i nomi e tutti gli aggiornamenti

Samardzic Atalanta, possibile addio già a gennaio: un club di Serie A lo ha messo nel mirino su richiesta dell’allenatore. Ecco i dettagli

L'Atalanta potrebbe perdere Samardzic già a gennaio, con la Lazio che spinge per ingaggiarlo. Su richiesta dell'allenatore, il club biancoceleste si fa avanti per assicurarsi il talento serbo, alimentando le voci di un possibile trasferimento nel prossimo mercato invernale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Calciomercato, news di oggi in diretta: il Napoli cede Lang e Lucca, poi compra. La Juve va veloce per Mateta, Roma su Fortini - Calciomercato in diretta, le news di oggi 19 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it