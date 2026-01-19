Calciomercato Juve | un club di Serie A ha messo gli occhi sul 2008 Tiozzo Tutti i dettagli

Da juventusnews24.com 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un club di Serie A ha manifestato interesse per Tiozzo, giovane talento nato nel 2008. La trattativa potrebbe rappresentare un’opportunità importante per il calciomercato della Juventus e delle altre squadre coinvolte. Di seguito, tutti i dettagli sulla situazione e sui possibili sviluppi riguardanti questa operazione.

sul possibile avvicendamento di mercato. Il Genoa  conferma la sua storica attenzione verso i migliori talenti del panorama giovanile italiano, mettendo nel mirino uno dei profili più interessanti del vivaio della  Juventus: il centrocampista classe 2008  Marco Tiozzo. Secondo quanto riportato da  Sky Sport, il club ligure avrebbe già avviato i primi sondaggi per il giovanissimo mediano, attualmente in forza alla formazione Primavera bianconera (15 presenze complessive condite da 5 gol e 2 assist). Tiozzo si è distinto negli ultimi mesi per una notevole visione di gioco e una fisicità già strutturata, doti che gli hanno permesso di diventare un punto fermo anche nelle selezioni nazionali giovanili azzurre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

L'Atalanta potrebbe perdere Samardzic già a gennaio, con la Lazio che spinge per ingaggiarlo. Su richiesta dell'allenatore, il club biancoceleste si fa avanti per assicurarsi il talento serbo, alimentando le voci di un possibile trasferimento nel prossimo mercato invernale.

