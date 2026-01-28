TikTok raggiunge l’accordo Evita processo Usa sulla dipendenza dai social

Da tv2000.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

TikTok ha raggiunto un accordo negli Stati Uniti per evitare un processo sulla dipendenza dei social. La vicenda era diventata un caso importante, con le autorità che avevano aperto un procedimento contro l’azienda. Ora, con l’accordo firmato, si spera di chiudere la questione e di evitare un procedimento giudiziario.

Il processo negli Stati Uniti sulla dipendenza degli utenti sui social. Il colosso TikTok raggiunge un accordo. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

tiktok raggiunge l8217accordo evita processo usa sulla dipendenza dai social

© Tv2000.it - TikTok raggiunge l’accordo. Evita processo Usa sulla dipendenza dai social

Approfondimenti su TikTok Usa

Usa, i social media sotto processo: “Progettati per creare dipendenza”

I principali social media, tra cui TikTok, Instagram e YouTube, si preparano ad affrontare un processo che si terrà la prossima settimana.

TikTok crea dipendenza ai bambini? Il colosso cinese patteggia con gli accusatori per evitare un processo negli Usa

La società cinese ByteDance, madre di TikTok, ha pattuito con gli accusatori negli Stati Uniti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

TikTok raggiunge l’accordo. Evita processo Usa sulla dipendenza dai social

Video TikTok raggiunge l’accordo. Evita processo Usa sulla dipendenza dai social

Ultime notizie su TikTok Usa

Argomenti discussi: TikTok raggiunge un accordo, evita il processo sulla dipendenza social degli utenti; TikTok raggiunge accordo su nuova jv Usa per evitare divieto Da Reuters - Investing.com; L’alternativa a TikTok Skylight raggiunge oltre 380.000 utenti dopo la conclusione dell’accordo TikTok con gli Stati Uniti; TikTok USA, accordo concluso: definiti vertici e assetti un solo giorno prima della scadenza.

tiktok raggiunge l accordoPerché l’accordo tra Usa e Cina su TikTok non riguarda davvero la privacy. AnziNon è una questione di privacy ma di controllo: così gli Stati Uniti hanno ottenuto accesso ai dati sensibili degli utenti TikTok ... ilfattoquotidiano.it

tiktok raggiunge l accordoPer TikTok c’è l’accordo. Evita il processo Usa sulla dipendenza dai socialSi tratta di un fatto storico che porta in tribunale Meta e Google. Anche Snap Inc, società madre di Snapchat, ha raggiunto un patto la scorsa settimana per ... repubblica.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.