TikTok raggiunge l’accordo Evita processo Usa sulla dipendenza dai social

TikTok ha raggiunto un accordo negli Stati Uniti per evitare un processo sulla dipendenza dei social. La vicenda era diventata un caso importante, con le autorità che avevano aperto un procedimento contro l’azienda. Ora, con l’accordo firmato, si spera di chiudere la questione e di evitare un procedimento giudiziario.

Il processo negli Stati Uniti sulla dipendenza degli utenti sui social. Il colosso TikTok raggiunge un accordo. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - TikTok raggiunge l'accordo. Evita processo Usa sulla dipendenza dai social

