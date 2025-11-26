The Cage venerdì 28 e sabato 29 novembre doppio concerto di Tony Pitony

Venerdì 28 e sabato 29 novembre doppio appuntamento al The Cage con la musica di Tony Pitony. Siciliano di origine incerta, Tony costruisce il suo mondo partendo da un mix solo in apparenza impossibile, sospeso tra la visionarietà psichedelica degli anni ‘60, l’elettronica pulsante, il teatro, il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

