The Cage sabato 6 dicembre il concerto di Dutch Nazari

Livornotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 6 dicembre arriva al The Cage la nuova tournée autunnale di Dutch Nazari, che torna nei club italiani dopo l’uscita dell’album Guarda le luci amore mio, il quarto, uscito per Woodworm nello scorso ottobre. Sarà l’occasione per Dutch di presentare dal vivo il nuovo disco e incontrare la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: The Cage Sabato 6