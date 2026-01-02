Il 1 gennaio 2026, i Vigili del fuoco di Tarvisio sono intervenuti al lago di Cave del Predil, nel comune di Tarvisio, per soccorrere un giovane cervo rimasto intrappolato nel ghiaccio. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza l’animale, che rischiava di soffrire a causa delle condizioni del lago ghiacciato. Un intervento tempestivo e mirato ha contribuito alla salvaguardia dell’animale.

Nella mattinata del 1 gennaio 2026 i Vigili del fuoco del distaccamento di Tarvisio (Udine) sono intervenuti al lago di Cave del Predil, nel territorio comunale di Tarvisio, per salvare un giovane cervo rimasto intrappolato nel ghiaccio. L’animale era parzialmente sprofondato nel lago ghiacciato e non riusciva a muoversi. Una volta sul posto, i soccorritori lo hanno individuato vicino alla riva, con le zampe immobilizzate dal ghiaccio. Utilizzando un lazo, i Vigili del fuoco sono riusciti ad afferrarlo e a trascinarlo lentamente fino a terra ferma. Accertate le buone condizioni di salute del cervo, privo di ferite, lo hanno poi accompagnato ai margini del bosco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Udine, soccorso cervo intrappolato nel lago di Cave ghiacciato

