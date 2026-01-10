Endine sul lago ghiacciato con pattini e parapendio ignorando i pericoli

Con le recenti ondate di freddo intenso, il Lago di Endine sulla Val Cavallina si è ghiacciato, creando un paesaggio invernale di particolare bellezza. La formazione del ghiaccio ha attirato appassionati di sport e avventurieri che, nonostante i rischi, si dedicano a pattinare sul ghiaccio o a praticare parapendio. È importante comunque rispettare le misure di sicurezza per godere in modo responsabile di questa rara condizione naturale.

Val Cavallina. Con le recenti ondate di freddo intenso, il Lago di Endine si è trasformato in uno spettacolo naturale raro: la sua superficie ha iniziato a ghiacciarsi, regalando paesaggi invernali suggestivi a residenti e visitatori. Il fenomeno, molto affascinante, ha immediatamente richiamato un fenomeno sempre più diffuso: quello dei pattinatori improvvisati e dei camminatori cauti o incauti che calpestano la lastra ghiacciata per divertirsi o scattare fotografie. In queste ore, sui social, non si contano le immagini di persone che attraversano il lago con i pattini, maneggiano mazze da hockey, atterrano col parapendio sulla superficie ghiacciata, ignorando i rischi connessi.

