Terza edizione per il Presepe artistico in cartapesta a Galatina | tour nelle chiese del centro storico

GALATINA - Giunge quest'anno alla terza edizione il "Presepe artistico in cartapesta" realizzato dall'associazione "Be-Arts odv Galatina".L'iniziativa è nata per promuovere sia la tradizione del presepe, in particolare quello tradizionale salentino, che valorizzare il centro antico di Galatina.

