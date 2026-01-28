Bruce Springsteen lancia un nuovo brano sui social, in un gesto che sembra una risposta diretta a Donald Trump. Il cantante ha scelto di pubblicare a sorpresa “Streets of Minneapolis”, portando ancora una volta il suo messaggio di protesta nel cuore della scena musicale. La mossa arriva in un momento di tensioni crescenti tra i due, e il brano si inserisce nel clima di sfida tra l’artista e il presidente.

Continua lo scontro a distanza tra Bruce Springsteen e Donald Trump. Il cantante ha diffuso a sorpresa un nuovo brano intitolato “Streets of Minneapolis”, pubblicato direttamente sui suoi canali social. L’uscita è legata agli eventi avvenuti recentemente nella città americana, segnati da operazioni dell’ICE e da due vittime, Alex Pretti e Renee Good. Nel messaggio che accompagna la canzone, l’artista spiega l’urgenza del progetto: "Sabato ho scritto questa canzone, ieri l'ho registrata e oggi l'ho pubblicata in risposta al terrore di Stato nella città di Minneapolis. È dedicato alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini di casa immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renee Good. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Terrore di Stato". Springsteen sfida Trump con la canzone Streets of Minneapolis

