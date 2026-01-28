Bruce Springsteen torna a parlare di ingiustizie con il suo nuovo brano ‘Streets of Minneapolis’. Il cantante denuncia il “terrore di Stato” dell’Ice a Minneapolis e ricorda anche le vittime, Alex Pretti e Renee Good. La canzone arriva in un momento di forte tensione e si aggiunge alle sue storie di protesta contro le ingiustizie.

(Adnkronos) – Si intitola ‘Streets of Minneapolis’ l’ennesimo grido di protesta in musica di Bruce Springsteen che oggi, mercoledì 28 gennaio, ha pubblicato un brano di protesta su quello che ha definito il “terrore di stato” perpetrato dall’Ice a Minneapolis e sugli omicidi di Alex Pretti e Renee Good. Nella canzone il ‘Boss’ canta de “l’esercito privato del Re Trump del DHS” e uno stralcio del ritornello recita “nell’inverno del ’26 ricorderemo i nomi di chi è mortoPer le strade di Minneapolis.” “Ho scritto questa canzone sabato – dichiara Springsteen – l’ho registrata ieri e ve la pubblico oggi in risposta al terrore di stato che si sta abbattendo sulla città di Minneapolis. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bruce Springsteen contro il “terrore di Stato” dell’Ice, ecco il brano ‘Streets of Minneapolis’

#Bruce-Springsteen- Minneapolis || Bruce Springsteen ha scritto e registrato in fretta una canzone, "Streets of Minneapolis", per rispondere alle tensioni nella città.

Durante un concerto in New Jersey, Bruce Springsteen ha espresso la sua posizione sulla situazione a Minneapolis e sull'amministrazione Trump, affermando che l'Ice dovrebbe lasciar perdere.

Bruce Springsteen contro Trump: Negli Usa i cittadini rischiano di essere assassinati se esercitano il diritto a protestare. L'ICE usa metodi da Gestapo; Bruce Springsteen, la dedica a Renee Good uccisa a Minneapolis per diritto di protestare; Bruce Springsteen attacca l'ICE: Andatevene da Minneapolis; Il primo concerto del 2026 di Bruce Springsteen.

Bruce Springsteen pubblica a sorpresa una canzone contro l'ICE28 gen 2026 - Il Boss torna a far sentire la propria voce: ecco Streets of Minneapolis, con testo da brividi. rockol.it

Bruce Springsteen e la canzone contro il terrore di Stato: ecco Streets of MinneapolisIl brano è dedicato alla città di Minneapolis, agli immigrati innocenti e alla memoria di Alex Pretti e Renee Good, diventando un nuovo atto di denuncia civile nella lunga storia musicale del Boss. gazzettadelsud.it

