Picchiava tutti i giorni la madre 91enne malata di Alzheimer | arrestato 66enne a Vigevano

Un uomo di 66 anni è stato arrestato a Vigevano con l'accusa di aver maltrattato quotidianamente la madre, di 91 anni, affetta da Alzheimer. La donna, costretta a usare una sedia a rotelle, avrebbe subito violenze fisiche, verbali e psicologiche nel corso degli anni. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla sua arresto, nel rispetto delle norme per tutelare la vittima.

La donna - costretta a usare una sedia a rotelle - avrebbe subito non solo violenza fisica ma anche verbale e psicologica. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

