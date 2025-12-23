Picchiava tutti i giorni la madre 91enne malata di Alzheimer | arrestato 66enne a Vigevano

Un uomo di 66 anni è stato arrestato a Vigevano con l'accusa di aver maltrattato quotidianamente la madre, di 91 anni, affetta da Alzheimer. La donna, costretta a usare una sedia a rotelle, avrebbe subito violenze fisiche, verbali e psicologiche nel corso degli anni. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla sua arresto, nel rispetto delle norme per tutelare la vittima.

