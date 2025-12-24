Bologna, 24 dicembre 2025 – La lite sull’autobus, l’ accoltellamento e la fuga. A distanza di 10 giorni dalla violenza un 18enne egiziano è stato fermato dalla Polizia e portato in carcere con l’ accusa di tentato omicidio per futili motivi. I fatti risalgono alla notte tra il 13 e il 14 dicembre. In zona stazione inizia un diverbio tra due stranieri. Entrambi si trovano a bordo di un autobus. Qui scoppia una lite. A quel punto l’autista del mezzo pubblico decide di far scendere i due. Ma in zona stazione, all’altezza tra viale Pietramellara e via Amendola, uno estrae un coltello. Le indagini. L’assalitore, secondo le indagini della Polizia Ferroviaria e della Squadra Mobile, colpisce il rivale con due brutali fendenti, provocandogli la rottura di una costola e delle ferite al polmone sinistro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio col coltello, fermato un 18enne

