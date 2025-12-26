Judo Borgolavezzaro buoni piazzamenti al torneo di Castelletto
Ottima prestazione nei giorni scorsi dello Sport Mario Lanzi a Castelletto Ticino per i giovani dai 4 agli 11 anni del Judo Borgolavezzaro presente con 10 atleti nelle classi Bambini, Fanciulli e Ragazzi.Accompagnati dagli insegnanti Ballarini, Fantucci e Cassandra hanno gareggiato Brafa Misicoro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
