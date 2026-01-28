Tempesta Chandra provoca allagamenti nel Regno Unito e in Irlanda
La tempesta Chandra ha portato piogge intense che hanno allagato molte zone nel Regno Unito e in Irlanda. Diverse case sono state sommerse dall’acqua e le autorità sono già al lavoro per aiutare le persone colpite. La situazione resta difficile, con strade interrotte e residenti costretti ad abbandonare le proprie case.
Regno Unito e l'Irlanda sono stati colpiti dalla tempesta Chandra, con allagamenti che hanno danneggiato diverse abitazioni in entrambi i Paesi. Nella contea di Devon, in Inghilterra, auto e case sono state sommerse dall'acqua quando il fiume Axe ha rotto gli argini. Le autorità locali hanno lanciato avvisi di emergenza e monitorano la situazione.
