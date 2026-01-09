La tempesta Goretti si sta diffondendo in Europa, causando disagi e blackout in diverse regioni. In Francia, circa 380.000 famiglie, principalmente in Normandia, Bretagna, Piccardia e Ile-de-France, sono senza energia elettrica. Questa ondata di maltempo ha effetti significativi su diverse aree del continente, evidenziando l’impatto esteso di condizioni meteorologiche avverse.

La tempesta Goretti sta piegando l’Europa. Circa 380.000 famiglie in Francia sono senza elettricità, specialmente nella regione settentrionale della Normandia, con zone di blackout anche in Bretagna, Piccardia e nelle regioni dell’Ile-de-France. Francia e Gran Bretagna hanno emesso allerte meteo, esortando le persone a rimanere in casa. Ma la Francia non è l’unico stato europeo coinvolto dall’ondata di maltempo e gelo. #Bretagne #tempête #Goretti Ambiance extraordinaire dans le port de #SaintMalo au passage de la tempête GORRETI hier soir.?Hugo Besnier, fondateur des balades commentées pour découvrir le phénomène des marées à St Malo: https:t. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Tempesta Goretti, caos in tutto il Regno Unito e 64 mila case senza elettricità: previsti 30 cm di neve

Leggi anche: La tempesta Goretti devasta tutto: “Blackout e scuole chiuse”. Cosa succede

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La tempesta Goretti invade l’Europa: neve nel Regno Unito, blackout in Francia – Il video - 000 famiglie in Francia sono senza elettricità, specialmente nella regione settentrionale della Normandia, con zone di blackout anche in Bretagna, ... open.online

Tempesta Goretti, 230mila case senza corrente e venti record oltre 200 km/h in Francia - ovest del Paese, dove piogge e raffiche di vento record hanno causato danni diffusi e pesanti disagi al traffico ferroviario. msn.com