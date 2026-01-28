Torna Ted Lasso la quarta stagione in estate su Apple tv

La quarta stagione di “Ted Lasso” arriverà questa estate su Apple TV+. La serie, con Jason Sudeikis protagonista e produttore esecutivo, torna dopo una pausa e promette di portare nuove avventure ai fan. La data di uscita ufficiale non è ancora stata annunciata, ma l’attesa cresce tra gli appassionati.

Milano, 28 gen. (askanews) – "Ted Lasso" sta per tornare. Apple tv ha annunciato l'arrivo della quarta stagione della serie con protagonista, oltre che produttore esecutivo, Jason Sudeikis. La nuova stagione vedrà l'allenatore sui generis Ted Lasso di ritorno a Richmond per affrontare un'altra sfida: guidare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Gli episodi sono attualmente in produzione e arriveranno sulla piattaforma in estate. Dalle prime immagini diffuse, vengono confermati tutti i principali protagonisti delle stagioni precedenti, tra cui la vincitrice dell'Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, il vincitore dell'Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift.

