Ok al ddl sul consenso informato obbligatorio | Valditara non spiega quali corsi si terranno nelle scuole

La Camera approva il provvedimento che vincola l'educazione sessuale al consenso dei genitori e la esclude da infanzia ed elementari. Le opposizioni denunciano: senza obblighi, risorse e criteri sui contenuti, la scuola rischia di non proporre più nulla. Fanpgae.it ne ha parlato con la deputata Gilda Sportiello (M5S). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Con 151 voti a favore, 113 contrari e un solo astenuto, la Camera ha approvato in prima lettura il ddl Valditara sull’educazione sessuo-affettiva e sul consenso informato. Ecco cosa prevede il provvedimento ? tuttoscuola.com/ddl-valditara-… Vai su X

A quasi sei italiani su dieci sta bene il consenso informato introdotto dal Governo Meloni per il trattamento di temi che riguardano l’ambito della sessualità all’interno delle scuole medie e superiori: il dato emerge dai risultati della quinta indagine flash di Swg e - facebook.com Vai su Facebook

Ok al ddl sul consenso informato obbligatorio: Valditara non spiega quali corsi si terranno nelle scuole - La Camera approva il provvedimento che vincola l'educazione sessuale al consenso dei genitori e la esclude da infanzia ed elementari ... Lo riporta fanpage.it

Ddl consenso informato, sì della Camera. Educazione sessuale alle medie solo con ok dei genitori. Attività alternative obbligatorie ed esperti in classe con delibera. TESTO - La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico con 151 voti favorevoli e 113 contrari. orizzontescuola.it scrive

Ok della Camera al ddl sul consenso informato per i corsi sulla sessualità - Le istituzioni scolastiche saranno tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la ... avvenire.it scrive

Educazione sessuale: ok della Camera, sì alle medie con consenso dei genitori - Educazione sessuale: ok della Camera, sì alle medie con consenso dei genitori. Si legge su mam-e.it

Primo sì al ddl sull'educazione sessuale, ira dell'opposizione - L'Aula della Camera ha approvato in prima lettura il ddl Valditara con 151 voti a favore e 113 contrari e 1 astenuto. Come scrive ansa.it

Educazione sessuale dalle medie con il consenso dei genitori, ok della Camera al Ddl - Via libera della Camera al Ddl sul consenso informato in ambito scolastico su cui nelle scorse settimane era esplosa la polemica sull’educazione sessuo- Riporta ilsole24ore.com