Ok al ddl sul consenso informato obbligatorio | Valditara non spiega quali corsi si terranno nelle scuole

Fanpage.it | 4 dic 2025

La Camera approva il provvedimento che vincola l'educazione sessuale al consenso dei genitori e la esclude da infanzia ed elementari. Le opposizioni denunciano: senza obblighi, risorse e criteri sui contenuti, la scuola rischia di non proporre più nulla. Fanpgae.it ne ha parlato con la deputata Gilda Sportiello (M5S). 🔗 Leggi su Fanpage.it

