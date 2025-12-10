Usa la Fed taglia i tassi di 25 punti base | range 3,50%-3,75%

La Federal Reserve statunitense ha annunciato una riduzione di 25 punti base dei tassi d'interesse, portandoli nel nuovo intervallo tra 3,50% e 3,75%. Questa decisione riflette le strategie della banca centrale per gestire l'economia e l'inflazione, influenzando i mercati finanziari e le politiche monetarie globali.

Il Federal Open Market Committee della Fed, la Federal Reserve statunitense, ha deciso di tagliare di 25 punti base i tassi d’interesse, portandoli nel range tra 3,5% e 3,75%. Nel valutare l’entità e la tempistica di ulteriori adeguamenti, il Fomc valuterà attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e l’equilibrio dei rischi, si sottolinea. Si tratta del terzo taglio dei tassi consecutivo da parte della Fed, che ha però segnalato come nei prossimi mesi i tassi potrebbero rimanere invariati. Nelle loro proiezioni economiche trimestrali, i funzionari hanno infatti segnalato che prevedono di abbassare i tassi solo una volta nel corso del 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, la Fed taglia i tassi di 25 punti base: range 3,50%-3,75%

Lo spread scende sotto quota 70 punti - Zazoom Social News

Il Wall Street Journal rivela il piano segreto di Berlino | la Russia pronta a una guerra nel 2029 - Zazoom Social News

Federal Reserve taglia tassi Usa di 0,25 punti al 3,50%-3,75% - (askanews) – La Federal Reserve, la Banca centrale degli Stati Uniti ha nuovamente tagliato i tassi di interesse nella misura di 0,25 punti percentuali. Segnala askanews.it

Riunione Fed oggi, in DIRETTA. Powell taglia tassi al 3,5%-3,75%. Mistero 2026 svelato dal dot plot - Il trend dei mercati in attesa delle parole di Powell. msn.com scrive

Borse 10 novembre in attesa della Fed: taglio dei tassi sicuro ma quel che più conta è lo scenario. Milano in calo, titoli della Difesa giù Vai su X

? Un taglio dei tassi è scontato, ma le attese sul 2026 indicano una possibile divergenza rispetto alle altre banche centrali. - facebook.com Vai su Facebook