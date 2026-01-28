Fed conferma i tassi di interesse ufficiali Usa al 3,50%-3,75%

La Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi di interesse ufficiali negli Stati Uniti invariati, confermando i livelli già previsti. I fed funds rimangono quindi tra il 3,50% e il 3,75%. La decisione arriva dopo settimane di attese e riflette la volontà di monitorare ancora l’andamento dell’economia americana prima di eventuali mosse.

Roma, 28 gen. (askanews) – La Federal Reserve ha confermato come da attese il livello dei tassi di interesse sul dollaro: i fed funds restano quindi ad una forchetta del 3,50-3,75%. La decisione, comunicata al termine della due giorni del direttorio (Fomc) è stata assunta con una ampia maggioranza: due dissenzienti avrebbero voluto operare un nuovo taglio da 0,25 punti base, secondo quanto riporta la stessa istituzione con una nota. La Fed riafferma che le future decisioni verranno presente valutando attentamente i dati, puntando al duplice obiettivo di controllare l’inflazione ai livelli auspicati, cercando al tempo stesso di massimizzare i livelli di occupazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Fed Interest Rates Usa, la Fed taglia i tassi di 25 punti base: range 3,50%-3,75% La Federal Reserve statunitense ha annunciato una riduzione di 25 punti base dei tassi d'interesse, portandoli nel nuovo intervallo tra 3,50% e 3,75%. Il mercato del lavoro USA conferma: Fed manterrà tassi fermi a dicembre La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Fed Interest Rates Argomenti discussi: FED Preview: tassi invariati il 28 gennaio, ma il comunicato e Powell possono muovere i mercati; Cosa aspettarsi dalla riunione della Fed di gennaio; Verso la Fed: le previsioni degli analisti sulla riunione del 28 gennaio; Ecco le prossime mosse di Fed e Bce. Fed conferma i tassi di interesse ufficiali Usa al 3,50%-3,75%Roma, 28 gen. (askanews) - La Federal Reserve ha confermato come da attese il livello dei tassi di interesse sul dollaro: i fed funds restano ... notizie.tiscali.it La Federal Reserve mantiene i tassi d'interesse invariati nonostante le pressioni politicheLa Federal Reserve, in un contesto di incertezze economiche, ha scelto di mantenere i tassi d'interesse invariati, sfidando le pressioni politiche e dimostrando così un forte impegno per la stabilità ... notizie.it Attraverso la controllata e-phors soluzioni contro le minacce informatiche sulla rete Ship Management System a bordo delle navi. In attesa del Capital Markets Day di febbraio Equita conferma hold. Ha buy altrove nella difesa - facebook.com facebook Ecco cosa muove i mercati stamattina Wall Street record S&P 500 chiude a 6.966,28 punti (+0,65%), nuovo massimo storico. Rapporto lavoro USA debole, ma disoccupazione solo al 4,4%. Chip e materiali guidano il rally attese di tagli Fed restano intat x.com

