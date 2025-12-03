Bancarotta da 20 milioni della Lupini Targhe il pm chiede tre condanne e un’assoluzione
Pognano. Quattro anni di reclusione per Luigi Mario Grisa, amministratore di fatto della Lupini Targhe e figura di riferimento anche all’interno della Open Tecnology Trading, e tre anni e otto mesi ciascuna per Vanessa Zaniboni, amministratore unico della Lupini Targhe spa dal 2010 alla data del fallimento e Patrizia Benedetti, amministratore unico di OTT Italy e legale rappresentante della controllata messicana. Assoluzione con la formula “per non aver commesso il fatto” per Marco Cremaschi, consulente amministrativo della Lupini Targhe e membro del consiglio di amministrazione di OTT Messico: “L’imputato non ha mai svolto un ruolo finanziario all’interno dell’azienda, ma solo di controllo di gestione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
