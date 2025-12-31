Taratata con Bonolis due live di musica a ChorusLife Arena
A Bergamo, ChorusLife Arena ospiterà due serate di musica dal vivo con
LO SHOW. Due serate di eventi live a Bergamo domenica 8 e mercoledì 11 febbraio con la regia della parola di Paolo Bonolis. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
