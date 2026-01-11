Scherma Torre si ferma ai piedi del podio a Tunisi Vince il francese Patrice

Sventola la bandiera francese nel Grand Prix di sciabola maschile a Tunisi. Sebastien Patrice, infatti, sale sul gradino più alto del podio e conquista la prima vittoria della carriera nel circuito internazionale. Il francese ha sconfitto in finale l'ungherese Krisztian Rabb con il punteggio di 15-11. Sul podio ci sale anche l'altro Patrice, infatti, Jean-Philippe è stato battuto in semifinale proprio da Rabb con un perentorio 15-6. Sempre al terzo posto ha concluso l'egiziano Ahmed Hesham, sconfitto dal vincitore di giornata con il punteggio di 15-10. Il migliore degli azzurri è stato Pietro Torre, che si è fermato ad un passo dal podio ai quarti di finale.

