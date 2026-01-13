L' ultimo saluto a Vincenzo Zarri il Papa | Premuroso e paterno Ora riposa nel santuario della Madonna del Fuoco

Forlì ha reso omaggio a Vincenzo Zarri, ex vescovo di Forlì-Bertinoro, scomparso recentemente. Durante i funerali, celebrati nel duomo, è stata sottolineata la sua dedizione, definendolo “premuroso e paterno”. Ora riposa nel santuario della Madonna del Fuoco, lasciando un ricordo di impegno e affetto nella comunità locale.

Oggi l’addio a Zarri. Sarà sepolto in Duomo, vicino alla patrona. Madonna del Fuoco - Ieri commemorazione nella sua Bologna, poi l’arrivo del feretro in cit ... ilrestodelcarlino.it

Addio al vescovo Zarri. Da lunedì esposto in Duomo. Martedì l’ultimo saluto - Corazza: "Grazie per l’amore che hai voluto al popolo a te affidato". msn.com

