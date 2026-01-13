L' ultimo saluto a Vincenzo Zarri il Papa | Premuroso e paterno Ora riposa nel santuario della Madonna del Fuoco
Forlì ha reso omaggio a Vincenzo Zarri, ex vescovo di Forlì-Bertinoro, scomparso recentemente. Durante i funerali, celebrati nel duomo, è stata sottolineata la sua dedizione, definendolo “premuroso e paterno”. Ora riposa nel santuario della Madonna del Fuoco, lasciando un ricordo di impegno e affetto nella comunità locale.
Forlì ha salutato con profonda commozione Vincenzo Zarri. Martedì sera in duomo si sono svolti i funerali di colui che fu vescovo di Forlì-Bertinoro dal 1988 al 2005. Nel messaggio inviato dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, il Papa ha definito monsignor Zarri con due aggettivi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
