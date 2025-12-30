La Cina lancia razzi nello Stretto di Taiwan | cosa ci dicono le esercitazioni militari attorno all' isola e perché accadono ora

Recenti esercitazioni militari cinesi nello Stretto di Taiwan, con lanci di razzi e colpi di artiglieria, hanno attirato l’attenzione internazionale. Questi eventi, che coinvolgono attività terrestri e navali, riflettono una fase di crescente tensione nella regione. Analizzare le ragioni di tali esercitazioni e il loro significato aiuta a comprendere meglio il contesto geopolitico tra Cina e Taiwan in questo momento.

Dopo gli attacchi simulati contro obiettivi terrestri e navali nello Stretto di Taiwan e attorno all'isola rivendicata da Pechino, la Cina ha sparato colpi di artiglieria a lungo raggio nelle acque al largo di Taiwan. Nel secondo giorno delle manovre militari denominate "Justice Mission 2025".

