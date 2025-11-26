Stalking a Latina | videochiamate durante la denuncia e gomme tagliate all’auto della donna

Latina, 26 novembre 2025 – La polizia di Stato di Latina, nel tardo pomeriggio di ieri, ha arrestato un uomo che, poche ore dopo aver ricevuto l’ammonimento del Questore per comportamenti persecutori nei confronti dell’ex compagna, avrebbe ripreso a tempestare la donna di messaggi, chiamate e minacce. L’arresto è avvenuto in flagranza differita grazie alla rapida attività investigativa della Squadra Mobile di Latina, attivatasi nell’immediatezza dei fatti attraverso la ricostruzione dei messaggi ricevuti dalla donna. La vicenda prende forma nella tarda mattinata: dopo la notifica dell’ammonimento, a seguito di reiterate condotte violente dell’uomo nei confronti della ex compagna, l’uomo avrebbe inviato alla donna un’immagine scattata negli uffici di Polizia, accompagnata da una frase dal tono intimidatorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it