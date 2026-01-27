Sydney Sweeney critiche per una pubblicità | non aveva il permesso per i reggiseni sopra la scritta Hollywood

La vicenda riguarda Sydney Sweeney, coinvolta in una controversia pubblicitaria a Hollywood. La Camera di Commercio locale ha evidenziato che l’attrice non aveva ottenuto il permesso per una campagna promozionale posizionata vicino alla celebre scritta. Questo episodio sottolinea l’importanza di rispettare le autorizzazioni ufficiali nelle attività di marketing e pubblicità in aree di rilievo pubblico.

La Camera di Commercio di Hollywood sostiene che l'attrice non aveva l'autorizzazione per la campagna promozionale vicino alla famosa scritta. In base a quanto riporta il Los Angeles Times, Sydney Sweeney si sarebbe avvicinata alla famosa scritta di Hollywood per coprirla con dei reggiseni, in relazione ad una campagna pubblicitaria, ma senza avere alcun tipo di permesso. Si è trattato di uno stunt promozionale per un nuovo marchio di intimo femminile ma senza la concessione ufficiale della autorità competenti, come ha sottolineato la Camera di Commercio di Hollywood nelle ultime ore. Sul proprio account Instagram, Sydney Sweeney ha pubblicato un video dell'operazione effettuata insieme ad un piccolo team di lavoro.

