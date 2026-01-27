Sydney Sweeney ha recentemente attirato l’attenzione sui social con una performance insolita, appendendo reggiseni sulla scritta di Hollywood. Questa iniziativa ha suscitato molte discussioni e ha generato un caso legale. L’episodio ha sollevato interrogativi sul confine tra creatività e legalità, portando alla ribalta il nome dell’attrice. Una scelta che, pur senza eccessiva enfasi, ha ottenuto grande visibilità e dibattito pubblico.

Sydney Sweeney torna a far parlare di sé, e stavolta non per un nuovo ruolo ma per una mossa promozionale che sta facendo discutere parecchio. Per lanciare la sua linea di lingerie, l’attrice ha pensato bene di appendere alcuni reggiseni direttamente sull’insegna di Hollywood. Sì, proprio quella scritta, sulle colline di Los Angeles, che tutti conosciamo. Il video girato di notte la mostra mentre raggiunge l’insegna con il suo team e usa una corda per drappeggiare la lettera “H” con i capi del suo brand. Un’operazione studiata nei minimi dettagli per diventare virale, cosa che puntualmente è successa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sydney Sweeney appende reggiseni sulla scritta di Hollywood: scoppia il caso legale (VIDEO)

Approfondimenti su Sydney Sweeney

Sydney Sweeney, nota attrice americana, è tornata al centro dell’attenzione dopo una recente polemica legata a una campagna pubblicitaria.

La vicenda riguarda Sydney Sweeney, coinvolta in una controversia pubblicitaria a Hollywood.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sydney Sweeney

Argomenti discussi: Sydney Sweeney si arrampica sulla scritta Hollywood per appendere dei reggiseni e finisce nei guai; Sydney Sweeney non aveva il permesso di arrampicarsi sull’insegna di Hollywood e appendere reggiseni; Il comandante della polizia di frontiera Gregory Bovino è stato rimosso a causa della reazione negativa sulla sparatoria a Pretti; Anche Kristi Noem ha detto di essere a rischio: Report; Le letterine se l'è passate tutte, Fabrizio Corona ora attacca anche Gerry Scotti.

Sydney Sweeney appende reggiseni sulla scritta di Hollywood: scoppia il caso legale (VIDEO)Sydney Sweeney appende reggiseni all’Hollywood Sign per promuovere la sua linea di lingerie. Mancavano i permessi: ora si valuta il rischio legale. cinemaserietv.it

Sydney Sweeney nei guai per dei reggiseni appesi alla scritta HollywoodLa Camera di Commercio di Hollywood sta provvedendo sugli atti di Sydney Sweeney per promuovere il suo nuovo marchio SYRN. hynerd.it

L'attrice Sydney Sweeney appende reggiseni sulla scritta "Hollywood" x.com

#SydneySweeney torna al centro dell’attenzione e non solo per il suo lavoro da attrice. In questi giorni la star di Euphoria è finita nel mirino dopo una azione promozionale non autorizzata sul celebre cartello di Hollywood, dove lei stessa e il suo team hanno s - facebook.com facebook