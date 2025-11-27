Una donna è stata uccisa e un uomo è rimasto gravemente ferito in un attacco di uno squalo leuca
Due turisti di vent’anni stavano nuotando a Crowdy Bay, vicino al campeggio di Kylies Beach in Australia, verso le 6:30 del mattino, quando sono stati attaccati da uno squalo toro. Nonostante l’aiuto dei passanti sulla spiaggia, la donna è morta prima dell’arrivo dei paramedici. Una volta arrivati sul posto gli operatori sanitari sono solo riusciti a trarre in salvo solo l’uomo, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale John Hunter e ora è in condizioni gravi, ma stabili. Gli esperti di squali ritengono che si tratti di uno squalo leuca e non toro, come alcuni siti di informazione hanno in prima istanza affermato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
