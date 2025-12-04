Donna uccisa ad Ancona trovato il marito irreperibile dopo 24 ore di fuga È gravemente ferito

E' stato trovato Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, la donna trovata morta a Monte Roberto, località Pianello. L'uomo era irreperibile sin dal momento della scoperta del corpo esanime della donna. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Donna uccisa ad Ancona, trovato il marito irreperibile dopo 24 ore di fuga. È gravemente ferito

