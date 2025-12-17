Capodanno Stai a Reggio Calabria | in piazza si festeggia con Rocco Hunt e Radio 105

Festeggia il nuovo anno a Reggio Calabria con un evento indimenticabile! In piazza, Rocco Hunt e Radio 105 prenderanno il palco per una notte di musica e allegria, grazie alla collaborazione tra il Comune e la Città metropolitana. Un’occasione unica per vivere il Capodanno in compagnia e lasciarsi coinvolgere dall’energia di artisti e radio protagonisti della città. Non mancare a questa grande festa di inizio anno!

Sarà Rocco Hunt il protagonista del "Capodanno Stai a Reggio Calabria" organizzato dal Comune e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria in partnership con Radio 105. L'evento, gratuito, si terrà il prossimo 31 dicembre in piazza Indipendenza dove, a partire dalle 23, si avvicenderanno sul.

