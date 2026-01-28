La pioggia ha complicato la giornata di test a Portimao, interrompendo molte prove e limitando le qualifiche di oggi. Gerloff si è comunque dimostrato il più rapido, anche se le condizioni del tempo non hanno permesso di fare grandi valutazioni. La stagione si avvicina, ma il maltempo sembra voler restare protagonista.

La Superbike fa ancora i conti con uno degli inverni più difficili di sempre. Anche la seconda settimana di test, questa settimana in scena a Portimao, si è infatti aperta nel segno del maltempo. E non un maltempo qualsiasi. Nella notte infatti il Paese è stato attraversato dalla tempesta Ingrid, che ha provocato consistenti rovesci compromettendo così il programma dei piloti coinvolti. Nella mattina infatti malgrado l’assenza di pioggia praticamente tutti i centauri hanno preferito rimanere fermi ai box, complici anche delle forti raffiche di vento ed una pista ancora bagnatissima. L’azione è più che altro stata alternata dalla presenza di alcuni collaudatori che hanno sfidato le condizioni proibitive per prendere il polso al circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, maltempo su Portimao. Gerloff il più veloce in una giornata di test con poco da dire

Il primo giorno di test a Jerez De La Frontera, valido per il Mondiale 2026 di Superbike, si è svolto sotto la pioggia, rallentando le attività in pista.

Nella seconda giornata di test della Superbike sul circuito di Jerez, Bulega si posiziona in testa alla classifica.

