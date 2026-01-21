Superbike | la pioggia rallenta i lavori nel primo giorno di test a Jerez Petrucci il più veloce Poche indicazioni

Il primo giorno di test a Jerez De La Frontera, valido per il Mondiale 2026 di Superbike, si è svolto sotto la pioggia, rallentando le attività in pista. Tra le difficoltà, Danilo Petrucci si è distinto come il più rapido. La giornata ha lasciato poche indicazioni utili, evidenziando le sfide legate alle condizioni meteorologiche e l'importanza di continuare le valutazioni nei prossimi giorni.

Va in archivio un day-1 non poco complesso in quel di Jerez De La Frontera, circuito spagnolo che sta ospitando in questi giorni i test validi per il Mondiale 2026 della Superbike. Il primo giorno di lavori è stato infatti contrassegnato in larga parte dalle condizioni meteorologiche avverse, che hanno rallentato e modificato il piano di tanti centauri in lizza. Sul bagnato ad esaltarsi maggiormente come già successo tante altre vlte in carriera è stato Danilo Petrucci. Il pilota, da quest’anno in forza alla BMW, a metà giornata ha fermato il cronometro a 1’52’’976 rifilando 1.218 a Yari Montella (Barni Racing Team), secondo davanti a Miguel Oliveira (Rokit BMW Motorrand),terzo a +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

Superbike, Andrea Iannone non sarà ai test di Jerez. Forfait anche in AustraliaAndrea Iannone non prenderà parte ai test di Jerez e anche in Australia sarà assente.

