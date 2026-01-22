Nella seconda giornata di test della Superbike sul circuito di Jerez, Bulega si posiziona in testa alla classifica. La giornata, ancora condizionata dalla pioggia, ha visto i piloti impegnati nelle ultime verifiche prima delle competizioni ufficiali. Le condizioni meteorologiche hanno influenzato le sessioni, limitando alcune attività di test. Restano comunque importanti le valutazioni svolte in questa fase preparatoria per la stagione.

Si è da poco conclusa la seconda giornata dedicata ai test della Superbike, in scena in questi giorni sul circuito di Jerez, in Spagna. I piloti, dopo le condizioni avverse di ieri, hanno oggi potuto sfruttare al meglio la pista asciutta fino alle 16, quando la pioggia è tornata a scendere, fermando completamente i tentativi dei protagonisti. Nelle poche ore a disposizione dei team, il più veloce in pista è stato Nicolò Bulega che, in sella alla sua Ducati, ha fermato il cronometro sull’ 1’39?331. Segnali incoraggianti per l’italiano che ha testato per la prima volta la sua nuova moto non prendendo rischi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Bulega davanti a tutti nella seconda giornata di test ad Jerez. Pioggia ancora protagonista

Superbike: la pioggia rallenta i lavori nel primo giorno di test a Jerez, Petrucci il più veloce. Poche indicazioniIl primo giorno di test a Jerez De La Frontera, valido per il Mondiale 2026 di Superbike, si è svolto sotto la pioggia, rallentando le attività in pista.

Superbike, Andrea Iannone non sarà ai test di Jerez. Forfait anche in AustraliaAndrea Iannone non prenderà parte ai test di Jerez e anche in Australia sarà assente.

