In un momento complesso per il Napoli, Giovanni Manna sottolinea l'importanza di Giovane come elemento capace di infondere leggerezza e fiducia nel team. L’attenzione resta concentrata anche sulle prossime mosse di mercato, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la rosa e affrontare al meglio le sfide future. La speranza è che il talento giovane possa contribuire a migliorare l’umore e le prestazioni della squadra.

Il Napoli sta attraversando un periodo difficile, ma Giovanni Manna resta ottimista e vede in Giovane un elemento che può portare spensieratezza alla squadra. Nel pre partita di Juve-Napoli, lo stesso Manna ha parlato delle difficoltà attraversate dalla squadra e ha anche fatto il punto sul mercato, evidenziando l’importanza di questo acquisto per alleggerire la pressione su un gruppo in cerca di riscatto. La mentalità del Napoli e la situazione difficile. Manna ha commentato la difficile situazione che il Napoli sta attraversando, ma ha sottolineato la determinazione dei giocatori e la mentalità positiva che resta forte nel gruppo: “Noi combattiamo e viviamo con un momento complicato da tanto tempo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Juventus-Napoli, Manna: “Giovane ci porta spensieratezza”. Poi l’annuncio sul mercato

Leggi anche: Manna: «Giovane ci dà spensieratezza e un po’ di libertà mentale. Lukaku? Non aspettiamoci che sia brillante»

Il Napoli sfida Roma e Juventus sul mercato: Manna al lavoroIl Napoli si prepara alla finestra di mercato di gennaio, valutando attentamente le opportunità di rafforzamento della rosa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Noa Lang via dopo Juventus-Napoli, Manna spinge per il colpo che può infiammare il Maradona; Napoli, non solo Giovane: Manna a caccia dell'esterno. Tutti i nomi in lista; Napoli, si allunga la lista di Manna per l'esterno: nel mirino un talento della Liga; Sabatini: Non ci voleva questa brutta notizia per il Napoli. Cosa penso dell'acquisto di Giovane, Manna è in una posizione scomoda.

Juventus-Napoli, Manna: «Juanlu? Ci piace, vediamo quello che succede. Giovane? Avremmo voluto farlo prima»Tra campo e mercato, queste le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di Sky prima del big match delle 18 contro la ... msn.com

Napoli, Manna presenta Giovane: Ragazzo di prospettiva, spero che ci dia energieIl ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida esterna sul campo della Juventus valevole per la 22^ giornata di Serie. tuttomercatoweb.com

Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali: Spalletti ancora con David. Out Milinkovic, torna Meret x.com

Live prepartita Juventus - Napoli con il nostro @carloalvino1926 - facebook.com facebook