L’allarme dell’editoria | senza regole sulle Big Tech rischiamo il blackout dell’informazione

"Le forze di governo, il Parlamento, le istituzioni locali se non si vogliono ritrovare con un black out dell'informazione devono rendersi conto che la situazione va affrontata una volta per tutte". È questo il grido d'aiuto lanciato dal presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti nel corso del convegno "Lo strapotere delle Big-Tech. Editori responsabili e giganti sregolati", promosso dal capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri. "Noi chiediamo che si faccia una legge di sistema per risolvere gli innumerevoli problemi", ha detto Riffeser Monti che ha più volte ribadito la necessità di avere una norma "che affronti la questione degli Ott ma anche che affronti il nodo dell'informazione certificata, garantita, con giornalisti iscritti all'albo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

