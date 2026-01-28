Sul palcoscenico la riflessione dal tono brillante

Questa sera alla Campanella si è registrata una piccola sorpresa. La scaletta degli spettacoli è stata modificata, ma i titoli rimangono gli stessi di prima. Invece di cambiare i titoli annunciati, gli organizzatori hanno deciso di invertire l’ordine degli spettacoli in programma. La qualità degli spettacoli, però, non cambia: si mantiene alta e brillante come sempre. La serata si prospetta interessante, con il pubblico che aspetta di vedere cosa succederà sul palco.

Cambia la scaletta, non la qualità: alla Campanella si registra una inversione tra due spettacoli in programma, ma i titoli rimarranno sempre quelli già annunciati. Venerdì 30 gennaio, alle 21, il sipario si aprirà per “Niente progetti per il futuro“ di Francesco Ferdinando Brandi, regia di Max Pisu, con Lorenzo Cordara e Matteo Pisu. Un gioco teatrale comico e surreale, vincitore del Premio Flaiano 2009, che cerca di raccontare con i toni della leggerezza e del paradosso una società in crisi. Due uomini, Tobia (Matteo Pisu) e Ivan (Lorenzo Cordara), si incontrano di notte su un ponte della periferia di una grande città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sul palcoscenico la riflessione dal tono brillante Approfondimenti su Campanella Spettacoli La stagione di teatro 2026 proporrà adattamenti e nuovi testi che trasformano il palcoscenico in spazio di riflessione, denuncia e resistenza La stagione teatrale del 2026 presenterà nuovi adattamenti e testi originali, trasformando il palcoscenico in un luogo di riflessione, denuncia e resistenza. Bruciata la foto di Valditara: "Fuori dal tono democratico" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Luigi Pirandello - Cecè - 1978. Carlo Giuffrè. Regia di Andrea Camilleri. Ultime notizie su Campanella Spettacoli Argomenti discussi: Sul palcoscenico la riflessione dal tono brillante; Studenti del liceo Leopardi di Macerata in scena con una riflessione sulla guerra; Sala Futura, in scena Argo commovente e coinvolgente riflessione sul peso della memoria; ‘Zia Pace’ in scena per abbattere le barriere. Da Maraini a Ernaux: le scrittrici diventano protagoniste sul palcoscenicoLa seconda parte della stagione teatrale 2025?2026 privilegia in modo marcato le firme femminili trasposte sul palcoscenico. Fra i titoli più attesi c’è un adattamento de La storia di Elsa Morante, ... it.blastingnews.com Palcoscenico Danza 2026: la danza e i suoi mostri in scena a TorinoLa storica rassegna di danza contemporanea, affidata a Paolo Mohovic dal 2015, torna sul palco dell’Astra inserita nel cartellone del teatro ... notizie.tiscali.it Il Teatro Argentina diventa luogo di confronto e riflessione civile con Le Verità Sospese, il ciclo ideato dal Direttore artistico del Teatro di Roma Luca De Fusco, che porta sul palcoscenico alcuni dei casi più controversi della giustizia italiana. Il prossimo ap - facebook.com facebook Giorgio Gaber, il pensiero libero in musica e teatro Oggi ricordiamo Giorgio Gaber, scomparso il 1° gennaio 2003, una figura unica nel panorama culturale italiano, capace di unire musica, teatro e riflessione sociale in un linguaggio nuovo e rivoluzionario. P x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.