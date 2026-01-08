La stagione di teatro 2026 proporrà adattamenti e nuovi testi che trasformano il palcoscenico in spazio di riflessione denuncia e resistenza

La stagione teatrale del 2026 presenterà nuovi adattamenti e testi originali, trasformando il palcoscenico in un luogo di riflessione, denuncia e resistenza. Attraverso queste rappresentazioni, verranno portate alla luce storie spesso rimaste inascoltate o nascose nel passato, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire e confrontarsi con tematiche di grande attualità e profondità.

C i sono storie incredibili che sono rimaste per troppo tempo chiuse nei libri o nelle pieghe della memoria. Storie che ora tornano a essere raccontate, una dopo l’altra, sotto un’altra veste: le luci del palcoscenico. Nella seconda parte della stagione 2025-2026, infatti, il teatro sembra farsi attraversare da una stessa corrente: romanzi, testimonianze e testi firmati da scrittrici diventano materia scenica. Libri da leggere d’un fiato: 11 storie di donne, raccontate da donne X Leggi anche › Nobel ad Annie Ernaux. “Guarda le luci, amore mio”, un anno nella comunità dei desideri Le scrittrici ridisegnano il teatro del 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

