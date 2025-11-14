Ancora una volta gli studenti sono scesi in piazza di venerdì per protestare contro il governo e per la Palestina. Nulla di nuovo nemmeno nei modi, come si è visto a Torino e Bologna, dove i manifestanti sono entrati a contatto con le forze dell'ordine. A Torino hanno addirittura lanciato un estintore contro gli agenti, colpiti anche con un tombino strappato e usato come arma. A Roma ci sono stati diversi cortei, che hanno preso le distanze gli uni dagli altri. Quello partito da piazzale Ostiense è riuscito ad arrivare davanti al ministero dell’Istruzione e del Merito dove hanno scandito slogan ed esibito striscioni sulla scalinata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bruciata la foto di Valditara: "Fuori dal tono democratico"