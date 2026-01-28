Sul naviglio…inverno 2026 | poesia e teatro nel doppio appuntamento di domenica 1° febbraio

Domenica 1° febbraio, a Parma, due spettacoli si terranno in contemporanea nel quadro della rassegna “Sul Naviglio…inverno 2026”. La serata propone un mix di poesia e teatro, con due repliche che si svolgeranno nello stesso giorno. L’evento, promosso dall’associazione L., punta a coinvolgere il pubblico con un’offerta culturale variegata.

Parma, 27.01.2026 – Poesia e teatro si avvicenderanno, in doppia replica, domenica 1° febbraio per la seconda data della rassegna “Sul Naviglio.inverno 2026” a cura dell’associazione L.O.F.T., con il contributo di Fondazione Cariparma e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Parma.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Milano si prepara a tornare nel Naviglio Grande per il tradizionale Cimento d’inverno.

CENTO PER IL CIMENTO. Il 31 gennaio e il 1° febbraio la Canottieri San Cristoforo di Milano riporta sul Naviglio Grande una delle più antiche tradizioni sportive meneghineIniziata nel lontano 1895, il 27 gennaio, con soli 7 nuotatori, proseguita fino al 1960 e poi ripresa nel 2009, Cento per il Cimento non sarà una gara competitiva, ma una prova di coraggio e forza ... liquidarte.it

