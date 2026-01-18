' Sul Naviglio' | tre weekend di teatro musica e poesia a Palazzo del Governatore

Sarà il Palazzo del Governatore, in Piazza Garibaldi a Parma, ad ospitare la rassegna “Sul Naviglio.inverno 2026”, realizzata da L.O.F.T. Libera Organizzazione Forme Teatrali con il contributo di Fondazione Cariparma e il patrocinio del Comune di Parma. Performance teatrali, poetiche e musicali verranno presentate al pubblico per tre weekend consecutivi, a partire da sabato 24 gennaio Non sarà necessario attendere la stagione calda per poter godere dell’offerta culturale e teatrale proposta dall’associazione L.O.F.T. nell’ambito della rassegna “Sul Naviglio.” che tradizionalmente prende avvio a giugno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Musica e poesia aprono la stagione dialettale del teatro Il Piccolo, sul palco gli Al Caravel con "Pr’i mont dla Dugarì"

Leggi anche: A Palazzo Medici Riccardi l'incontro "Dalle felici gloriose sponde": poesia e musica ai tempi del Granduca Pietro Leopoldo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

“Sul Naviglio…” edizione invernale: tre weekend di teatro a Palazzo del Governatore x.com

“Sul Naviglio…” edizione invernale: tre weekend di teatro a Palazzo del Governatore. #associazioneLOFT #SulNaviglio #FondazioneCariparma #ComuneParma #PalazzoGovernatore - facebook.com facebook