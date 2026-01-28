Cento per il Cimento 2026 | tuffo d’inverno nel Naviglio Grande anche in notturna Date orari e protagonisti

Milano si prepara a tornare nel Naviglio Grande per il tradizionale Cimento d’inverno. La data è fissata per i prossimi giorni, anche in notturna, con protagonisti pronti a sfidare il freddo sotto gli occhi di tutti. È un rito che riunisce appassionati e curiosi, e quest’anno acquista un valore simbolico in vista delle Olimpiadi Milano Cortina. La città si riaccende con il bagliore delle luci e il rumore dell’acqua, mentre i partecipanti si preparano a tuffarsi nel fiume

Milano, 28 gennaio 2026 – Alla vigilia delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, il ritorno di una delle tradizioni sportive più antiche e identitarie della città assume un significato ancora più emblematico. Il Cimento invernale sul Naviglio Grande, con il suo sapore di sfida al freddo e di agonismo essenziale, rappresenta da oltre un secolo una prova di resistenza fisica e mentale. Non si tratta di una gara competitiva, ma di un gesto simbolico: un tuffo nelle acque gelide del Naviglio per misurarsi con i propri limiti e rinnovare un rito collettivo profondamente legato alla storia di Milano.

