Se i carabinieri minacciati in Israele non riceveranno subito un intervento ufficiale, rischiano di rimanere senza protezione. Finora, l’assenza di una presa di posizione del ministro Nordio blocca qualunque azione legale contro chi ha compiuto minacce contro i militari italiani in missione in Cisgiordania. La situazione mette in luce le difficoltà dell’ordinamento italiano nel garantire la tutela ai suoi militari all’estero, specialmente in zone di conflitto.

Dal punto di vista del diritto penale, il riferimento è l'articolo 8 del Codice penale, che estende la giurisdizione italiana ai delitti commessi all'estero quando ledono un interesse politico dello Stato. In questa prospettiva, la convocazione dell'ambasciatore israeliano costituisce un implicito riconoscimento di tale interesse. La norma, tuttavia, pone un limite decisivo: la procedibilità dipende dalla richiesta del ministro della Giustizia, trasformando la tutela penale in una scelta politica. In assenza di tale atto, anche ipotesi di reato come il sequestro di persona o la minaccia armata restano sul piano della sola protesta diplomatica: è Carlo Nordio che dovrebbe muoversi in prima persona.

© Laverita.info - Sui carabinieri minacciati in Israele l’azione legale dipende solo da Nordio

L'esercito israeliano ha chiarito che i due carabinieri italiani fermati in Cisgiordania sono stati minacciati da un soldato, e non da un colono.

L’Italia ha espresso una protesta ufficiale al governo israeliano in merito all’episodio in cui due carabinieri, in servizio presso il consolato di Gerusalemme, sono stati minacciati in Cisgiordania da un uomo ritenuto un colono.

