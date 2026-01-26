Carabinieri minacciati da un colono | la protesta dell' Italia contro Israele

L’Italia ha espresso una protesta ufficiale al governo israeliano in merito all’episodio in cui due carabinieri, in servizio presso il consolato di Gerusalemme, sono stati minacciati in Cisgiordania da un uomo ritenuto un colono. L’ambasciata italiana a Tel Aviv ha comunicato formalmente l’accaduto, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza dei rappresentanti italiani nel rispetto delle normative internazionali.

L'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv ha inviato una nota verbale di protesta formale al governo israeliano per l'episodio che ha visto coinvolti due carabinieri in servizio presso il consolato generale di Gerusalemme, minacciati in Cisgiordania da un uomo descritto come "presumibilmente un colono". Su indicazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore italiano a Tel Aviv sta formalizzando le proteste presso diverse amministrazioni israeliane, anticipando possibili interventi diretti dell'autorità politica italiana. A darne notizia è la Farnesina.

