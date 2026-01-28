SuburraMaxima | quando esce e chi c’è nel cast della nuova serie Netflix

Dopo quasi un decennio, Roma torna al centro di una nuova serie Netflix, SuburraMaxima. La trama riparte da dove si era interrotta, con Alberto che esce di scena e lascia spazio a nuove storie. La città si è trasformata, ma la Suburra resta un territorio duro e pieno di insidie. La serie promette di riproporre il clima teso e i personaggi complicati che hanno fatto appassionare il pubblico in passato. La prima puntata dovrebbe arrivare presto, e i fan sono già in fermento.

Torna Alberto, nove anni dopo. I sei episodi arriveranno entro la fine del 2026. Ecco il cast ufficiale e tutte le informazioni “Nove anni dopo, Roma è cambiata, Alberto è fuori, pronto a ricominciare, ma la Suburra non dimentica”. Una foto e una frase accende i fan sui social: Netflix annuncia l'arrivo di SuburraMaxima. Dopo le tre stagioni di Suburra e il successo di Suburraeterna, la piattaforma streaming rilancia ancora. Non si conosce ancora l'uscita di SuburraMaxima ma rientra nel palinsesto 2026, dunque dovrebbe uscire entro l'anno. Nel cast ci sono Giacomo Ferrara, Carlotta Antonelli, Filippo Nigro, Francesco Gheghi, Aliosha Massine, Marlon Joubert, Martina La Manna.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Roma Suburra

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Suburra

Argomenti discussi: Netflix, Elodie e Favino rilanciano il crime italiano: Roma torna a far paura. I titoli in uscita nel 2026; Netflix What Next 2026: i titoli italiani che vedremo sulla piattaforma, da Due Spicci a SuburraMaxima; SuburraMaxima, Netflix rilancia la saga: Nove anni dopo, Roma è cambiata; Netflix, tutte le novità del 2026: un thriller con Elodie, una comedy con Zingaretti, Sarah Toscano attrice.

SuburraMaxima: quando esce e chi c’è nel cast della nuova serie NetflixTorna Alberto, nove anni dopo. I sei episodi arriveranno entro la fine del 2026. Ecco il cast ufficiale e tutte le informazioni ... romatoday.it

SuburraMaxima, prossimamente su NetflixSuburraMaxima è la nuova attesissima serie tv crime italiana originale Netflix, collegata all’universo narrativo di Suburra ... tvserial.it

Nove anni dopo, Roma è cambiata, Alberto è fuori, pronto a ricominciare, ma la Suburra non dimentica. SuburraMaxima è in arrivo solo su Netflix. facebook