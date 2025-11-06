Rilasciate le prime immagini del teaser ufficiale di Gomorra – Le origini, prequel in sei episodi prodotto da Sky Studios e da Cattleya, parte di ITV Studios, della saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. La serie arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a gennaio. La nuova serie, origin story sull’educazione criminale del futuro boss, fornendo una nuova prospettiva sulle radici del potere di Pietro, cattura un’epoca che ha definito il volto della criminalità moderna. I primi quattro episodi della serie sono diretti da Marco D’Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto nonché già indimenticabile protagonista di Gomorra – La Serie, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gomorra – Le origini, guarda il trailer della nuova serie Sky: cast, trama e quando esce