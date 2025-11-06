Gomorra – Le origini guarda il trailer della nuova serie Sky | cast trama e quando esce
Rilasciate le prime immagini del teaser ufficiale di Gomorra – Le origini, prequel in sei episodi prodotto da Sky Studios e da Cattleya, parte di ITV Studios, della saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. La serie arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a gennaio. La nuova serie, origin story sull’educazione criminale del futuro boss, fornendo una nuova prospettiva sulle radici del potere di Pietro, cattura un’epoca che ha definito il volto della criminalità moderna. I primi quattro episodi della serie sono diretti da Marco D’Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto nonché già indimenticabile protagonista di Gomorra – La Serie, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro). 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Sky. . Napoli, 1977. La storia di come tutto è iniziato. La nuova serie Sky Original Gomorra – Le Origini, in arrivo da gennaio in esclusiva su Sky. #GomorraLeOrigini - facebook.com Vai su Facebook
#MarcoDAmore racconta #GomorraLeOrigini: il prequel @SkyItalia e @NOWTV_It che rivoluziona la saga digital-news.it/news/sky-itali… #Sky #SkyTG24LiveInRoma @SkyTG24 @damore_marco #SkyOriginal @vitale_f @giudebellis @simone__rossi - X Vai su X
Gomorra – Le origini, guarda il trailer della nuova serie Sky: cast, trama e quando esce - Le origini, prequel in sei episodi prodotto da Sky Studios e da Cattleya, parte di ITV Studios, ... Riporta lapresse.it
Gomorra - Le Origini, il teaser trailer della serie [HD] - Una serie con Luca Lubrano, Francesco Pellegrino, Flavio Furno, Tullia Venezia. Come scrive mymovies.it
Ecco "Gomorra-Le origini", l'educazione criminale di Pietro Savastano - Le origini" racconta l'educazione criminale del giovane Pietro Savastano, partendo dalla Napoli del 1977, un'epoca che ha definito il volto della criminalità moderna. Da msn.com